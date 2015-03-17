Сообщество электронной коммерции

Интриги и скандалы в мире e-commerce: за 2013-2014 годы мошенники вывели с банковских карт 680 миллионов долларов. Это весомый повод для банков и платежных систем — защищать платежи и бизнес от мошенничества.

Повод для статьи — история одного владельца цветочного бизнеса, который поведал интересные цифры. Пока в его интернет-магазине все было настроено на борьбу с мошенниками, он терял от 3500 до 30 000 рублей в день. Это от 105 000 до 900 000 рублей в месяц!

О том, что он теряет такие колоссальные деньги, узнал случайно, когда получил несколько гневных комментариев под своей рекламой в фейсбуке. Люди выбирали цветы, тратили время и просто не могли оплатить товар. Выяснилось, что платежная система, установленная на сайте клиента не пропускала транзакции по картам, выпущенными зарубежными банками.

Странно, что на эту проблему часто не обращают внимания. Хотя сейчас самое время — пока рубль падает, а доллар растет, российские услуги за границей стали доступнее, чем прежде. Цена в долларах упала в два раза. Но мало показать рекламу в другой стране — надо позаботиться о том, чтобы платеж прошел.

Фрод и антифрод: проблемы выбора

Фрод — мошенничество с платежами и картами. Чтобы обезопасить сделки, владельцы интернет-магазинов ставят анифрод-системы. Классика жанра — 3D-Secure. Но такой «антифрод по умолчанию» непосредственно влияет на снижение конверсии сайта: если банковская карта не поддерживает 3D-Secure, клиент не может опплатить товар, а владелец бизнеса — получить прибыль.

В зоне риска транзакции с турецких, болгарских и эмиратских IP-адресов. Часто в борьбе с мошенничеством просто запрещают оплату их этих стран.

Стоит ли говорить, что женихи с южных берегов и их российские невесты не заслуживают такой дискриминации. Как и владельцы цветочного бизнеса, для которых эта категория людей — часть целевой аудитории.