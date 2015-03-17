Сообщество электронной коммерции

Настояший бум интернет-технологий в результате глобальной компьютеризации, удешевление стоимости доступа к сети, внедрение "user-friendly" технологий в начале нулевых годов XXI века повлек за собой развитие электронной коммерции и, как следствие, внедрение новых форм и средств расчета on-line. Одними из наиболее современных и перспективных альтернатив наличному расчету и операциям с пластиковыми картами являются криптовалюты. Биткойн - первая успешно реализованная и самая массовая из таких технологий.
История биткойнов началась 31 октября 2008 года, когда некто Сатоши Накамото опубликовал концепцию существования нефиатной (то есть такой, стоимость которой не обеспечена государством) децентрализованной электронной валютой. Этому событию предшествовало десятилетие изобретений и нововведений, на которых и основан принцип работы сети Биткойн. Так, в 1997 году был предложен HashCash - алгоритм проверки истинности работы, позже легший в основу процедуры создания новых блоков в сети Bitcoin. В 1998 году был разработан механизм управления инфляцией через ограничение эмиссии и запрограммированное конечное количество валюты. В следующем году комитетом ISO (Международная организация по стандартизации) был принят стандарт цифровых подписей.
Блог компании "Обменный пункт 24pay.me" ─ Bitcoin. Мировой лидер криптовалют.
Настояший бум интернет-технологий в результате глобальной компьютеризации, удешевление стоимости доступа к сети, внедрение "user-friendly" технологий в начале нулевых годов XXI века повлек за собой развитие электронной коммерции и, как следствие, внедрение новых форм и средств расчета on-line. Одними из наиболее современных и перспективных альтернатив наличному расчету и операциям с пластиковыми картами являются криптовалюты. Биткойн - первая успешно реализованная и самая массовая из таких технологий.