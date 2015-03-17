Сообщество электронной коммерции

Блог компании "Обменный пункт 24pay.me"Bitcoin. Мировой лидер криптовалют.

   ﻿Настояший бум интернет-технологий в результате глобальной компьютеризации, удешевление стоимости доступа к сети, внедрение "user-friendly" технологий в начале нулевых годов XXI века повлек за собой развитие электронной коммерции и, как следствие, внедрение новых форм и средств расчета on-line.  Одними из наиболее современных и перспективных альтернатив наличному расчету и операциям с пластиковыми картами являются криптовалюты. Биткойн - первая успешно реализованная и самая массовая из таких технологий.
 
    История биткойнов началась 31 октября 2008 года, когда некто Сатоши Накамото опубликовал концепцию существования нефиатной (то есть такой, стоимость которой не обеспечена государством) децентрализованной электронной валютой. Этому событию предшествовало десятилетие изобретений и нововведений, на которых и основан принцип работы сети Биткойн. Так, в 1997 году был предложен HashCash - алгоритм проверки истинности работы, позже легший в основу процедуры создания новых блоков в сети Bitcoin. В 1998 году был разработан механизм управления инфляцией через ограничение эмиссии и запрограммированное конечное количество валюты. В следующем году комитетом ISO (Международная организация по стандартизации) был принят стандарт цифровых подписей. 

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Блог пользователя intexchangeruЧто такое Webmoney и как вывести их на карту?

   Электронный кошелёк является незаменимой составляющей в повседневности, у беспокоящемся о своих денежных средствах человеке. В современном мире данный способ хранения и расчетов денежных средств очень востребован. Наиболее популярной системой в странах СНГ по праву можно считать гиганта платежей систему Webmoney.


    История крупнейшей электронной системы расчётов в русскоязычном интернете начинается ещё в далёком 1998 году. Первый платеж с помощью данной системы, был произведен 20 ноября 1998 года, а датой открытия является 24 ноября этого же года. С самых своих истоков система испытывала некоторые трудности, так как была новой, не имеющей популярности.

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Платежные системыПлатежная система Net Pay получила сертификат PCI DSS 3.1

платежная система Net Pay получила сертификат PCI DSS 3.1. Теперь покупатели еще надежнее защищены от утечки платежных данных, а Интернет-магазин – от потерь из-за фрода и мошеннических транзакций.

Сертификат PCI DSS утверждается Советом по стандартам безопасности данных индустрии платежных карт. Платежная система, обладающая сертификатом, подтверждает, что данные клиентов надежно защищены при проведении любых операций.

Важная деталь: агрегатор платежей Net Pay вновь стал одной из первых российских компаний, получившей сертификат нового образца.

Как правило, стандарт PCI DSS обновляется только раз в три года. Новая версия вышла в апреле и была внеплановой. За 2 месяца мы прошли многоэтапную подготовку: протестировали систему на уязвимость, собрали всю необходимую документацию и прошли сертификационный аудит. Так мы еще раз доказали: платежная система Net Pay соответствует новейшим международным стандартам безопасности.

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Рубрика: Платежные системы
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Платежные системыЭто еще цветочки: проблемы оплаты из других стран

Интриги и скандалы в мире e-commerce: за 2013-2014 годы мошенники вывели с банковских карт 680 миллионов долларов. Это весомый повод для банков и платежных систем — защищать платежи и бизнес от мошенничества.

Повод для статьи — история одного владельца цветочного бизнеса, который поведал интересные цифры. Пока в его интернет-магазине все было настроено на борьбу с мошенниками, он терял от 3500 до 30 000 рублей в день. Это от 105 000 до 900 000 рублей в месяц!

О том, что он теряет такие колоссальные деньги, узнал случайно, когда получил несколько гневных комментариев под своей рекламой в фейсбуке. Люди выбирали цветы, тратили время и просто не могли оплатить товар. Выяснилось, что платежная система, установленная на сайте клиента не пропускала транзакции по картам, выпущенными зарубежными банками.

Странно, что на эту проблему часто не обращают внимания. Хотя сейчас самое время — пока рубль падает, а доллар растет, российские услуги за границей стали доступнее, чем прежде. Цена в долларах упала в два раза. Но мало показать рекламу в другой стране — надо позаботиться о том, чтобы платеж прошел.

Фрод и антифрод: проблемы выбора

Фрод — мошенничество с платежами и картами. Чтобы обезопасить сделки, владельцы интернет-магазинов ставят анифрод-системы. Классика жанра — 3D-Secure. Но такой «антифрод по умолчанию» непосредственно влияет на снижение конверсии сайта: если банковская карта не поддерживает 3D-Secure, клиент не может опплатить товар, а владелец бизнеса — получить прибыль.

В зоне риска транзакции с турецких, болгарских и эмиратских IP-адресов. Часто в борьбе с мошенничеством просто запрещают оплату их этих стран.

Стоит ли говорить, что женихи с южных берегов и их российские невесты не заслуживают такой дискриминации. Как и владельцы цветочного бизнеса, для которых эта категория людей — часть целевой аудитории.

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Рубрика: Платежные системы
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Платежные системыБутылочное горлышко оплаты: как платёжная форма обрушивает конверсию интернет-магазина

На какой странице интернет-магазина сложнее всего удержать посетителя? На странице оплаты. На этом этапе теряется две трети клиентов. И половина из них на сайт магазина больше не возвращается. С чем это связано и как повысить конверсию платёжной страницы — рассказывает компания Net Pay, опираясь на исследования MasterCard, Baymard Institute, eConsultancy — и на собственный опыт.

Интернет-предприниматели теряют деньги. По данным Baymard Institute, 68% онлайн-платежей остаются незавершёнными. Это значит — две трети покупателей отбирают товары, переходят в корзину, вводят данные, приступают к оплате… и по каким-то причинам бросают её.

По каким? Сейчас разберёмся. И выясним, как это решить: опыт Net Pay показывает, что до 70% неуспешных платежей можно превратить в успешные. Главное — знать, как. А потом — проведём небольшой тест, который поможет понять, насколько эффективна ваша страница оплаты.

Работаем на доверие

Покупатели не задумываются о безопасности… до того момента, пока их не попросят ввести данные карты.

Согласно исследованию eConsultancy, две трети покупателей не завершают платёж из-за недоверия к сайту. Люди хотят понимать, что платёж дойдёт, номер карты не перехватят, не возникнет проблем при оплате и не произойдёт ошибочных списаний.

Важно их в этом убедить. Показать, что их данные в безопасности. Как? Через дизайн.

Обычному покупателю тяжело сформулировать, почему одна форма вызывает доверие, а другая — нет. Но в MasterCard выявили визуальные признаки безопасности, на которые чаще всего обращают внимание. Их необходимо добавить на страницу оплаты в первую очередь. Так вы создадите ощущение защищённости и покажете, что данные, которые отправляет клиент, в безопасности.

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Рубрика: Платежные системы
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Платежные системыРоссийский рынок электронных платежей начал восстановление

В первом полугодии 2015 года специалисты зафиксировали падение российского рынка электронных платежей на уровне 20-25% относительно первого полугодия 2014 года. Если год назад объём рынка составлял не менее 15 млрд. долларов, то текущий объём составляет 12-13 млрд. долларов. При этом падение рынка продолжается уже второй год кряду. Для сравнения, в 2013 году объём рынка составил 70 млрд. долларов. Главными причинами падения называются рецессия российской экономики, снижение количества инвестиций и девальвация рубля.

Однако прогнозы экспертов оптимистичны. По их словам, восстановление рынка электронных платежей в России может начаться уже в 2016 году. На такую оценку специалистов повлияло обнаружение ряда положительных факторов: улучшение привлекательности стартапов и быстрая адаптация компаний к текущей ситуации в экономике. Рынку удалось пережить шок, потерпев лишь незначительные потери, и это может стать толчком к быстрому восстановлению. Восстановление скажется на всех участниках рынка, включая агрегаторы платёжных систем.

Началу восстановления поспособствовали также факторы, которые смогли сгладить падение рынка за последние 2 года. В первую очередь к ним относится резкий рост рынка до 2014 года. Полученный импульс сохранился и в период падения, что помогло избежать резкого снижения показателей на ранних стадиях. Эксперты подчёркивают, что восстановление рынка электронных платежей будет продолжаться даже в том случае, если российская экономика будет находиться в состоянии стагнации.


Рубрика: Платежные системы
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Платежные системыНовый способ защиты данных банковских карт готов к внедрению

Готовится к запуску новая система защиты конфиденциальных данных банковских карт от мошенничества. Уровень мошенничества в сфере электронных платежей по-прежнему остаётся высоким, главным образом, из-за низкой степени защиты оплаты на сайте товаров, услуг и других покупок. Для подтверждения подлинности карты покупатель должен был вводить код CVV/CVC – 3 цифры, указанные после номера карты на обратной её стороне. Соответственно, злоумышленнику достаточно узнать этот код, чтобы пользоваться картой держателя от своего имени.

Новая система защиты также основывается на коде CVV/CVC. При этом её разработчики сделали решение динамическим: код изменяется каждые 20 минут и выводится на миниатюрный дисплей, расположенный в той же части карты, где находится привычный код проверки подлинности. Новинка направлена не только на защиту покупок в интернет-магазинах, но и на защиту данных при использовании карты в обычных магазинах, снятии наличных в банкоматах и в других случаях эксплуатации карты.

В 2014 году мошенники незаконно завладели более чем 19 миллиардами долларов. Четверть всех убытков пришлась на действия, связанные с кредитными и платёжными картами. Ежегодно внедряются новые способы защиты информации, но они требуют от пользователя дополнительных действий, в связи с чем 68% покупок не завершаются из-за отказа на стадии оплаты. Новинка позволит сохранить привычный порядок действий при проверке подлинности карты и обеспечить достаточный уровень защиты данных клиентов.

Рубрика: Платежные системы
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Блог компании "BestExchangers.ru"Черный список мошеннических обменников электронных валют

В нашем мониторинге обменников приведен черный список мошеннических обменников, обменников лохотронов, фальшивых обменных пунктов, обменников кидал. Вы можете проверить наличие обменного пункта в списке для того, что бы узнать, насколько можно ему доверять.

Для быстрого поиска домена сайта мошенника используйте возможности вашего браузера – нажатие клавиши F3.

Вы всегда можете добавить сайт в черный список обменников, используя ФОРМУ СВЯЗИ с администрацией мониторинга обменников, если у Вас есть на то веские причины (подтверждающие скриншоты, факты и доказательства из других источников и т.п.), по которым он должен находиться в данном списке.

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ДоменыЦены на мощнейшие серверы во Франции снизились на $40-60!

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Рубрика: Технологии
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Платежные системыКаким должен быть интернет-бизнес, чтобы выжить в кризис

Кризис. В мире e-commerce пишут, что ситуация критическая, магазины закрываются, бизнес рушится. Стоит посмотреть под другим углом: стрессовая ситуация может стать поводом убрать лишний «жирок» с бизнес-процессов. 

Рынок становится поджарым и активным, борьба за клиентов — ожесточеннее. Бизнесмены это понимают и работают над клиентскими сервисами, юзабилити сайта, ищут нестандартные решения для рекламных акций, больше смотрят в сторону партнерских программ и стабильных поставщиков. На чем экономят и как оптимизируют предприниматели, читайте в этом материале.

Лучше Матрешка в руках, чем Барби на таможне

Те, кто закупает товары в долларах и евро, пострадали в первую очередь. Решение, которое лежит на поверхности — поднимать цены и оставлять существующих поставщиков, на деле может стать роковой ошибкой. Никто не знает, что будет завтра. Многие перестраховываются и постепенно замещают импортные товары на отечественные. Те, кто изначально работал с местными производителями кризис ощутили в меньшей степени. 

Константин Кит, интернет магазин модульной мебели mebelvolhova.ru:

«Так как ресурс вырабатывается отечественный, то цены у нас остались по сравнению с предыдущим годом почти на одном уровне, а это значит, что покупатель у нас не перевелся и продажи резко не упали.

Конечно, мы не можем похвастаться огромными оборотами по сравнению с мебельными агрегаторами. Но в тоже время ситуация на рынке играет на пользу владельцем небольших бизнесов работающих в "русском" сегменте».

Смещение фокуса в сторону настоящих потребностей клиентов

Расслабленные до недавнего времени потребители начали считать деньги. Бизнесмены рекомендуют внимательнее следить за покупателем и фокусироваться на востребованных услугах. 

Янис Дзенис, PR-директор aviasales.ru:

«Важнее всего наблюдать за пользователем. С началом долларовых скачков мы заметили, что привычный баланс международных поездок и перелетов по России начал меняться. В пике Россия вырастала до 65%, да и се Читать дальше →

Рубрика: Платежные системы
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